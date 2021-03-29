Пандемия «подогрела» размеры автокредитов: в Татарстане стали занимать на авто на четверть больше

Фото: Роман Хасаев

Больше размер автокредита вырос только в Кемеровской области

Более чем на четверть, на 26,9%, вырос средний размер кредита на новые автомобили и автомобили с пробегом в Татарстане: если в феврале 2020 года татарстанцы в среднем брали 682,6 тысячи рублей в качестве займа на покупку машины, то в феврале этого года — уже 866 тысяч. Такие данные приводятся в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), результаты которого имеются в распоряжении «Реального времени».

Республика находится на втором месте среди регионов России по росту размера автокредита, больше этот показатель увеличился только в Кемеровской области — на 77,9%, с 460,4 до 819,2 тысячи рублей. Помимо Татарстана, размер кредита на машину резко вырос в Омской (на 23,9%, с 689 до 853,6 тысячи рублей), Самарской (на 23,5%, с 688,5 до 850,4 тысячи рублей) и Ульяновской (на 21,7%, с 688 до 837,1 тысячи рублей) областях.

Республика находится на втором месте среди регионов России по росту размера автокредита. Фото: Роман Хасаев

Меньше всего размер автокредита из числа регионов с максимальными суммами таких заимствований подрос в Тюменской области (на 7,3%, с 820,2 до 880,2 тысячи рублей), Красноярском крае (на 8,8%, с 850,9 до 925,7 тысячи рублей), Белгородской области (на 9,8%, с 814,3 до 894 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (на 10,9%, с 891,2 до 988,3 тысячи рублей) и Оренбургской области (на 11,9%, с 702,6 до 786,3 тысячи рублей).

В пяти регионах России на авто занимают больше миллиона рублей

По самом размеру автокредита в этом рейтинге Татарстан занимает 19-е место среди 30 регионов России с наибольшими суммами автокредитов. После него также идут Омская, Самарская и Ульяновская области. В топ-5 вошли Москва (1,4 миллиона рублей), Подмосковье (1,2 миллиона рублей), Санкт-Петербург (1,1 миллиона рублей), Краснодарский край (1,08 миллиона рублей) и Ленинградская область (1,02 миллиона рублей). Меньше всего денег на авто занимают в Кемеровской области, Башкирии (814,4 тысячи рублей), Пермском крае (799,6 тысячи рублей), Оренбургской области и Удмуртии (756 тысяч).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам во втором месяце этого года составил 681 балл. Фото: Роман Хасаев

В целом в России по итогам февраля 2021 года средний размер автокредита составил 980,9 тыс. рублей — это на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,6% больше, чем в январе 2021 года. Максимального размера автокредит за последний год достигал в декабре 2020 года — 999,2 тысячи рублей.

А средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам во втором месяце этого года составил 681 балл при минимальном значении в 300 баллов и максимальном в 850.

Однако люди продолжат брать кредиты

Недавно Татарстан вошел в рейтинг регионов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), где с начала 2021 года зафиксировали низкую динамику выдачи автокредитов. В январе жители республики оформили 2,2 тыс. займов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полностью машину в кредит возьмут только 29% респондентов. Фото: Роман Хасаев

Несмотря на это, недавний опрос казанцев показал, что больше половины казанцев, 59%, планирующих покупку автомобиля, намереваются использовать кредитные средства. 30% из них возьмут только часть полной суммы в кредит,18% возьмут автокредит, 12% — потребительский. Полностью машину в кредит возьмут только 29% респондентов.

61% хотят взять автокредит размером до 500 тысяч рублей, 38% казанцев — от 500 тысяч до миллиона рублей, 1% — на сумму 1—1,5 миллиона рублей.

Дарья Пинегина