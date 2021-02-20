В Татарстане с начала 2021 года выдали 2,2 тыс. автокредитов

Татарстан вошел в рейтинг регионов, где с начала 2021 года зафиксировали низкую динамику выдачи автокредитов. В январе жители республики оформили 2,2 тыс. займов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Низкая динамика оформления автокредитов зафиксирована и в Москве — там выдали с начала года 4,7 тыс. таких займов, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Московской области в январе 2021 года зарегистрировано 4 тыс. автокредитов, в Санкт-Петербурге — 3,3 тыс. кредитов, в Краснодарском крае — 2,5 тыс. займов на транспортные средства.

Наибольшее количество автокредитов с начала года выдали в Новосибирской области (+54% по отношению к январю прошлого года), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%).



Эксперты отмечают, что российские банки выдали в первом месяце текущего года 51,5 тыс. автокредитов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее эксперты спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в 2021 году на 3—5% по отношению к прошлому году.

Татьяна Демина