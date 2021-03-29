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Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане выросло до 126 тысяч человек

11:46, 29.03.2021
Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане выросло до 126 тысяч человек
Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане провакцинировано от коронавируса 2 430 человек, всего — 126 943 человека, из них 87 768 получили вторую прививку. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз. Вчера республика получила еще 26 тыс. доз вакцины «Спутник V», в ближайшее время в Татарстане ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Всего Татарстан получил более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.

Общество Татарстан
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