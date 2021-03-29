В Татарстане готовятся к проведению республиканского этапа фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: Ринат Назметдинов

На финишную прямую вышел крупнейший фестиваль детского творчества «Созвездие- Йолдызлык». Впервые он стартовал в 1992 году, в нем принимают участие конкурсанты от 5 лет до 21 года, рассказал сегодня во время «делового понедельника» председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В Год родных языков организаторы фестиваля приветствовали стилизованные народные номера. 45% из них содержали элементы творчества разных народов нашей страны. На отборочные туры районных этапов почти 5 тыс. участников подали более 600 заявок. На городской этап прошло 375 заявок по 8 номинациям. 186 номеров удостоились призовых мест.

Фото: Илья Репин

Высокие баллы получил певец Инсаф Ганибаев, выделило жюри и Милану Павлову с финно-угорской песней, она принимает участие в фестивале уже несколько лет. Победители городского этапа определены, осталось провести гала-концерт, сказал руководитель комитета. Республиканский этап пройдет с 17 по 21 апреля. А суперфинал состоится 27 апреля в КРК «Пирамида».

Напомним, 29 сентября в Казани прошел гала-концерт юбилейного XX Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». На праздничном вечере объявили имена обладателя гран-при, победителей и лауреатов фестиваля, а также вручили почетные звания и государственные награды лучшим педагогам и специальные стипендии президента Татарстана Рустама Минниханова.

