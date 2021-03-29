В Казани на дорогах стартовал ямочный ремонт

Фото: Олег Тихонов (архив)

На дорогах Казани стартовал ямочный ремонт. Работы начались на мосту Миллениум, улицах Дзержинского, Подлужной, Тихомирнова, Гладилова, Зорге, Аракчинском шоссе, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте и других, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

По планам, в Казани устранят ямы на площади более 45 тыс. кв. метров. На эти цели из муниципального дорожного фонда в 2021 году выделено 93 млн рублей.

Участки улиц, на которых будет проводиться ямочный ремонт, определяются по результатам комиссионного осмотра дорог с участием заказчиков — представителей администраций районов и подрядных организаций. В мэрии отметили, что первоначально отремонтируют улицы, по которым осуществляет движение общественный транспорт и где наблюдается наибольшая интенсивность движения транспорта. Также учитываются обращения автомобилистов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

При низких температурах ямочный ремонт на казанских дорогах ведется с использованием литого асфальта, пояснили в мэрии города. При температуре воздуха выше +10 градусов используется плотный горячий асфальтобетон.