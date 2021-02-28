Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V»

Фото: Минздрав РФ

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)", — заявил Земан в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News (цитата по РИА Новости).

На днях премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения «тотальной катастрофы». В стране помимо «британского штамма» распространяется южноафриканская мутация вируса.

Ольга Плешкова