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В России прогнозируется «персиковое» лето

01:34, 29.03.2021

Жителей большей части европейской территории России ожидает «персиковое» лето со средней температурой немного выше климатической нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето я бы назвал «оранжевым». Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России», — сказал специалист.

По словам Тишковца, такой цвет показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле — на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. В июне количество осадков прогнозируется в норме, однако в июле ожидается их дефицит. Это говорит о том, что «макушка лета» будет с большим количеством солнечных дней, но и с дефицитом осадков, который может достигать 40%, а в районе Черноземья и на юге страны — до 60%. Август будет с нормальными показателями по осадкам.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в июне ожидается норма в +17 градусов, в июле и в августе также в пределах нормы.

Татьян Леухина
Общество
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