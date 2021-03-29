В России прогнозируется «персиковое» лето

Жителей большей части европейской территории России ожидает «персиковое» лето со средней температурой немного выше климатической нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето я бы назвал «оранжевым». Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России», — сказал специалист.

По словам Тишковца, такой цвет показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле — на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. В июне количество осадков прогнозируется в норме, однако в июле ожидается их дефицит. Это говорит о том, что «макушка лета» будет с большим количеством солнечных дней, но и с дефицитом осадков, который может достигать 40%, а в районе Черноземья и на юге страны — до 60%. Август будет с нормальными показателями по осадкам.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в июне ожидается норма в +17 градусов, в июле и в августе также в пределах нормы.



Татьян Леухина