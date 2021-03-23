Как февраль и март перенесли татарстанцев в Омск и чего ждать от лета

Зима была самой холодной за десятилетие, но Татарстану еще повезло

23 марта, в День метеоролога, эксперты подвели итоги зимы и рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что постепенно уходящая зима стала самой холодной с 2009 года.

— Большинству обывателей [зима] запомнилась небывало холодной. Сказать, что [зима] была небывало холодной, будет неправильно, так как в принципе подобные температуры бывали. Но сказать, что она была самой холодной за последнее десятилетие, — это действительно так. В предыдущем случае зима была подобной или более холодной в 2009—2010 годах. В то же время эта зима запомнилась как достаточно неоднородная, и так, например, декабрь действительно был холоднее нормы. Февраль так же если не бил рекорды, то был достаточно холодным, с достаточно крупной аномалией в почти минус шесть градусов. Так же март, уже очевидно, что он окажется ниже нормы.

Говоря о январе, Аухадеев отметил, что Татарстану повезло — если в России январь 2021 года вошел в топ-15 самых холодных январей за всю историю метеонаблюдений, то в республике он оказался «почти эталонным». То есть, по словам эксперта, температура отличалась всего на 0,1 градуса. Самая затяжная волна холода была с 15 февраля по 1 марта, тогда как тепло не держалось больше четырех дней подряд.

Самая затяжная волна холода была с 15 февраля по 1 марта. Фото: Максим Платонов

Эксперты выделили декабрь как один из самых малоснежных месяцев: в последний раз осадков меньше, чем в последнем месяце 2020 года, было в 2008 году — 24 мм против 16 мм. Также недобор осадков наблюдался в ноябре и сейчас в марте, а вот в январе и феврале с ними все было в порядке. Несмотря на это, 8 марта отмечалась самая большая высота покрова снега — 64 см. Сейчас высота достигает 59 см, что, конечно же, выше нормы.

— Вот если мы в прошлом году говорили, что у нас был аномально теплый март, говорили о рекордах температуры, говорили, что у нас март, по сути дела, такой, каким был бы, например, в Ростовской области, то нынешний февраль и март относят нас в Омск. Вот такой вот «внутренний туризм» получается, — заявил Аухадеев.

Самым теплым днем стало 25 января, когда праздновался Татьянин день, самым холодным — День защитника Отечества 23 февраля (-27,1 градуса). Выходные полюбили и снегопады — обильные осадки этой зимой падали либо в пятницу, либо в субботу.

«Это прогноз Гидрометцентра СССР, подчеркиваю, России то есть, не СССР»

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, вначале заявивший о глобальном потеплении, после выступления своего коллеги объяснил, откуда вдруг взялась холодная зима:



— Здесь было рассказано о холодной зиме, и спрашивается: почему мы все время говорим о потеплении и вдруг у нас холодная зима появилась? Объяснение есть: это циркуляционный фактор, проще говоря — холод, который находится вблизи полюса, вот он имел в этом году возможность распространяться в более низких широтах, то есть приходить к нам, а тепло, наоборот, шло в обратном направлении. Так атмосфера в этом году работала... Так что в итоге, когда все посчитают, то будет все нормально, потепление сохранится, — заявил специалист.

Половодье в целом по Татарстану Гидрометцентр прогнозирует во второй декаде апреля. В целом температура ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки — в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, температурный фон положительный, норма здесь — +13 градусов.

Обильные осадки этой зимой падали либо в пятницу, либо в субботу. Фото: Максим Платонов

— Будем надеяться на то, что, согласно вероятностным прогнозам Гидрометцентра РФ, в отличие от зимы, весенний период окажется более удачным.

Далее Переведенцев озвучил прогноз Гидрометцентра, который оправдывается на 60—70%: в июне ожидается норма в +17 градусов, в июле и в августе также в пределах нормы. А вот в сентябре будет теплее обычного.



В ближайшее время температура будет на 3 градуса выше нормы.

— У нас уже будет прекрасная погода дальше, такая солнечная дневная. Но в ночные [часы] еще будет немного подмораживать. Дневные температуры — уже +5—6, и, по-моему, чуть повыше градусов, нет осадков. Это прогноз Гидрометцентра СССР, подчеркиваю, России то есть, не СССР, — оговорился профессор.

Дарья Пинегина