Соцсети: в Казани неадекватный мужчина бегал по проезжей части и бросался на автомобили

В Казани днем неадекватный мужчина бегал по проезжей части и пытался остановить машины. Видео поделились пользователи соцсетей.

Инцидент произошел на улице Короленко. Судя по кадрам, мужчина бросался на проезжающие мимо автомобили. А в один момент он схватился за «Газель», которая начала волочить его за собой.

Фото: скриншот

Это уже не первый подобный инцидент в Казани. В конце марта неизвестный мужчина уселся на проезжей части и мешал машинам возле торгового центра KazanMall, на ул. Павлюхина. В начале марта на ул. Вишневского неадекватный мужчина выбежал на дорогу и бил по проезжающим мимо машинам палкой. По данным очевидцев, он даже сел к неизвестной девушке в автомобиль. Хулигана задержала полиция.

