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Соцсети: в центре Казани неадекватный мужчина бил палкой по машинам посреди проезжей части

15:20, 13.03.2021 1
Соцсети: в центре Казани неадекватный мужчина бил палкой по машинам посреди проезжей части
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В центре Казани, на улице Вишневского, неадекватный мужчина выбежал на дорогу и бил по проезжающим мимо машинам палкой. По данным очевидцев, он даже сел к неизвестной девушке в автомобиль.

Инцидент произошел сегодня днем. Как сообщают пользователи соцсетей, мужчина без штанов выбежал на дорогу и залез в проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Она успела открыть дверь, чтобы прогнать незнакомца. На помощь девушке в этот момент никто из водителей не пришел.

Спустя время дебошир вышел из машин и начал металлической палкой бить по проезжающим автомобилям. В итоге злоумышленника задержала полиция, добавляют очевидцы.

В феврале в Казани неадекватный мужчина напал на врачей РКБ и угрожал им убийством. Персонал больницы вызвал росгвардейцев.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:40
    Так 8 марта прошло, баста
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