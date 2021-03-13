Соцсети: в центре Казани неадекватный мужчина бил палкой по машинам посреди проезжей части

В центре Казани, на улице Вишневского, неадекватный мужчина выбежал на дорогу и бил по проезжающим мимо машинам палкой. По данным очевидцев, он даже сел к неизвестной девушке в автомобиль.

Инцидент произошел сегодня днем. Как сообщают пользователи соцсетей, мужчина без штанов выбежал на дорогу и залез в проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Она успела открыть дверь, чтобы прогнать незнакомца. На помощь девушке в этот момент никто из водителей не пришел.

Спустя время дебошир вышел из машин и начал металлической палкой бить по проезжающим автомобилям. В итоге злоумышленника задержала полиция, добавляют очевидцы.

В феврале в Казани неадекватный мужчина напал на врачей РКБ и угрожал им убийством. Персонал больницы вызвал росгвардейцев.