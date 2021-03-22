Соцсети: возле KazanMall неадекватный мужчина уселся на проезжей части и мешал движению машин

Фото: скриншот / соцсети

В Казани сегодня вечером неадекватный мужчина уселся на проезжей части и мешал машинам. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, инцидент произошел возле торгового центра KazanMall, на Павлюхина. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек сидит на дороге, мешая проехать автомобилю. Через несколько секунд он «перекатывается» на встречную полосу и продолжает сидеть там.

Фото: соцсети/скриншот

В начале марта на улице Вишневского неадекватный мужчина выбежал на дорогу и бил по проезжающим мимо машинам палкой. По данным очевидцев, он даже сел к неизвестной девушке в автомобиль. Хулигана задержала полиция.