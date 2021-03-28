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В Нижнекамске открыли представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ

18:24, 28.03.2021
В Нижнекамске открыли представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске открылось представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Мероприятие прошло на базе ДОЛ «Чайка» при участии мэра Нижнекамска Айдара Метшина, президента российской ассоциации Айдара Шагимарданова, имама-мухтасиба Нижнекамского района Салиха Ибрагимова, мусульман-предпринимателей Татарстана и Башкортостана.

Возглавил региональное отделение Фарит Каримов. Ему 38 лет, в предпринимательстве он — с 2004 года. Сейчас занимается изготовлением вторичной гранулы путем переработки вторсырья — полиэтилена.

Фото: e-nkama.ru
ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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