В Нижнекамске открыли представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
В Нижнекамске открылось представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Мероприятие прошло на базе ДОЛ «Чайка» при участии мэра Нижнекамска Айдара Метшина, президента российской ассоциации Айдара Шагимарданова, имама-мухтасиба Нижнекамского района Салиха Ибрагимова, мусульман-предпринимателей Татарстана и Башкортостана.
Возглавил региональное отделение Фарит Каримов. Ему 38 лет, в предпринимательстве он — с 2004 года. Сейчас занимается изготовлением вторичной гранулы путем переработки вторсырья — полиэтилена.ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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