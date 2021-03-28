В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода будет в последние дни марта

В Гидрометцентре Татарстана дали прогноз погоды в республике на начало следующей недели.

В понедельник ночью и утром на территории республики прогнозируется туман, ветер северо-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный. Ночью температуры воздуха составят -3..-8°C, при прояснениях до -14°C. Максимальная температура воздуха днем +3..+8°C.

Во вторник, 30 марта, осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -4..-9˚C, при прояснениях до -13˚C. Днем воздух прогреется до +4..+9˚C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В последний день марта, 31 числа, днем ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью умеренный, днем местами сильный порывами 15—18 м/с. Ночью похолодает до -2..-7˚C. Днем прогнозируется до +3..+8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, рассказал какой будет погода в ближайшие месяцы. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в апреле в целом температура ожидается выше нормы в +4-5 градусов. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фонд положительный, норма здесь — +13 градусов.



Татьяна Леухина