Синоптики предупредили о тумане в Татарстане
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий ночью и утром 29 марта. Прогноз опубликован на сайте организации.
Ночью и утром в понедельник местами на территории Татарстана ожидается туман.
По данным синоптиков, 29 марта вероятность осадков на территории республики небольшая. Минимальные температуры воздуха ночью составят -4..-9°С, при прояснениях до -14°С. Днем потеплеет +2..+7°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, до конца марта в Татарстане осадков не будет. Минимальные ночные температуры составят от -3 до -9 градусов, местами до -13 градусов, днем от +3 до +8°С.
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