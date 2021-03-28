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Синоптики предупредили о тумане в Татарстане

15:55, 28.03.2021
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане
Фото: соцсети

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий ночью и утром 29 марта. Прогноз опубликован на сайте организации.

Ночью и утром в понедельник местами на территории Татарстана ожидается туман.

Фото: соцсети

По данным синоптиков, 29 марта вероятность осадков на территории республики небольшая. Минимальные температуры воздуха ночью составят -4..-9°С, при прояснениях до -14°С. Днем потеплеет +2..+7°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, до конца марта в Татарстане осадков не будет. Минимальные ночные температуры составят от -3 до -9 градусов, местами до -13 градусов, днем от +3 до +8°С.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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