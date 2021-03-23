Холодов не будет: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Татарстане до сентября

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил прогноз Гидрометцентра на ближайшие месяцы.

Так, в апреле в целом температура ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фонд положительный, норма здесь — +13 градусов.

Далее прозвучал прогноз Гидрометцентра на летние месяцы и сентябрь, который оправдывается на 60—70%: в июне ожидается норма в +17 градусов, в июле и в августе также в пределах нормы, а вот сентябрь ожидается выше нормы.

Позже Гидрометцентр выложил подробную выкладку по температуре воздуха в предстоящие месяцы.

В ближайшую неделю татарстанцев ожидает температура выше нуля, к субботе потеплеет до +7 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега.