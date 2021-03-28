В Лениногорске на пожаре в заброшенном доме погибла женщина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На пожаре в заброшенном доме в поселке Письмянка в Лениногорске обнаружили тело женщины. Личность погибшей устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 11:41. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили горение внутри заброшенного дома.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Открытый огонь потушили в 11.55. В ходе разбора сгоревших конструкций в 12.45 пожарные обнаружили обгоревший труп, предположительно, женщины.

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