В Казани потушили загоревшуюся автомойку

Фото: МЧС по РТ

В Казани потушили загоревшуюся автомойку на ул. Адоратского, д. 2а, корпус 2. Об этом сообщает МЧС по РТ.

Здание автомойки удалось потушить в 15.44. К ликвидации пожара привлекли 32 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и восемь единиц техники.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, здание загорелось в 14.25. Площадь горения составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет, персонал самостоятельно покинул помещение.

Маргарита Головатенко