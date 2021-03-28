В МЦ «Волга» пройдет форум работников культуры
В Молодежном центре «Волга» пройдет Республиканский форум работников культуры муниципальных образований «В свете софитов». Начало мероприятия запланировано на 29 марта в 10.00. Форум будет длиться два дня.
Для участников выступят известные спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
30 марта форум продолжится мастер-классами, участники создадут свой проект. После состоится тренд-сессия «Культурные проекты: КАК МОЖНО». На ней состоится презентация сделанной работы.
В следующем году в Казани пройдет культурный фестиваль болельщиков во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.
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