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В МЦ «Волга» пройдет форум работников культуры

13:15, 28.03.2021
В МЦ «Волга» пройдет форум работников культуры
Фото: vk.com

В Молодежном центре «Волга» пройдет Республиканский форум работников культуры муниципальных образований «В свете софитов». Начало мероприятия запланировано на 29 марта в 10.00. Форум будет длиться два дня.

Для участников выступят известные спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

30 марта форум продолжится мастер-классами, участники создадут свой проект. После состоится тренд-сессия «Культурные проекты: КАК МОЖНО». На ней состоится презентация сделанной работы.

В следующем году в Казани пройдет культурный фестиваль болельщиков во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.

ОбществоКультура Татарстан
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