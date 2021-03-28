Россияне назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, россияне назвали 28 лет для мужчин и 25 лет для женщин лучшим средним возрастом для того, чтобы завести первого ребенка.

48% респондентов ответили, что мужчинам нужно заводить первого ребенка в возрасте от 25 до 29 лет. Также 44% опрошенных решили, что женщине стоит родить первенца в возрасте 19-24 лет.

Самым непопулярным вариантом стал возраст до 18 и после 40 лет для мужчин и женщин.

Отмечается, что жители России стали больше говорить о финансовой возможности в этом вопросе в первую очередь, а не про возраст. В 2010 таких ответов было меньше.