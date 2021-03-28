Эльмир Низамов раскрыл свои взаимоотношения с Калимуллиной

Финалистка первого сезона шоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина — одна из муз и друг Эльмира Низамова, и только. Об этом рассказал композитор, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры в интервью «Реальному времени».

Так что популярную в республике сплетню о том, что Калимуллина — его жена, композитор опроверг. Зато подтвердил, что воспринимает ее как музу, причем она у него такая не одна (среди них есть даже Филюс Кагиров — «музык», как шутит Низамов).



— Но Эльмира, наверное, одна из самых ярких муз для меня. У нас творческий и дружеский союз. Я очень благодарен Эльмире, что мы в отношениях с ней позволяем себе быть такими, какие мы есть на самом деле. И в соцсетях мы общаемся так же, как общаемся в жизни. Мы действительно так и общаемся. Я очень рад, что у меня есть такой друг и муза, вместе с которой мы можем творить, — расставил точки над «и» композитор.

Напомним, Эльмир Низамов стал одним из трех лауреатов премии президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. На этой неделе он онлайн пообщался с Путиным и посетовал, что сейчас в России нет системной поддержки композиторов, как в советские годы. Президент пообещал, что поручит исправить ситуацию. А на днях Низамов встретился очно с Рустамом Миннихановым, подарил ему диск со своими произведениями и обсудил вопрос открытия в Казани музыкального театра.

