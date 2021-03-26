Эльмир Низамов подарил президенту РТ компакт-диск со своими произведениями

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с композитором Эльмиром Низамовым, который стал одним из трех лауреатов премии президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Татарстан может по праву гордиться своими молодыми и успешными деятелями культуры», — отметил Минниханов.

С композитором были обсуждены развитие музыкального искусства и композиторского творчества в республике.

Низамов подарил президенту Татарстана компакт-диск со своими произведениями.

Ранее Низамов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас в РФ нет системной поддержки людей этой профессии. Глава государства в ответ заявил, что поручит разработать ее.

