Песков: к России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

К России не поступало обращений по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Обращений не было», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сегодня газета Wall Street Journal сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти уже в субботу, поскольку попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.

Фото: commons.wikimedia.org

Инцидент произошел во вторник. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале, его развернуло. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. В результате этого судоходство по каналу оказалось полностью заблокировано. Цены на нефть выросли на 5% после инцидента. Некоторые эксперты допустили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.

В МИД России допустили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.



Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Это также наиболее загруженная водная магистраль мировых перевозок нефти танкерами. Всего каналом следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

Татьяна Леухина