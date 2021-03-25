МИД России: на разблокировку Суэцкого канала потребуется несколько недель

Разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель. Об этом предупредили в МИД России.

«Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

#Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза «Ever Given», разблокировка может занять несколько недель pic.twitter.com/lcJZMAqbpv — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) March 25, 2021

Напомним, во вторник утром один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель в Суэцком канале, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Утром на входе в канал с южной стороны скопилось 10 судов, к вечеру их количество достигло 15. Из-за инцидента начали расти цены на нефть на 5%.

Некоторые эксперты предположили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%, пишет «РИА Новости».

Через этот канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Это наиболее загруженная водная магистраль мировых перевозок нефти танкерами.



Татьяна Леухина