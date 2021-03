Контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале, немного сдвинулся с места

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, немного сдвинулся с места в ночь на 27 марта, сообщает The Whole Street Journal.

Управление Суэцкого канала хочет попробовать сдвинуть судно 27 марта минимум два раза. Работы будут зависеть от прилива.

На данный момент из контейнеровоза было извлечено более 20 тыс. тонн грунта.

Попытки вытащить корабль «идут хорошо», сказал человек, участвовавший в операции. «Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось», — подытожил он.

Напомним, во вторник утром один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Некоторые эксперты предположили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.