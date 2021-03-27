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В МЧС рассказали, сколько осталось до опасного уровня воды на водохранилищах Татарстана

10:31, 27.03.2021
В МЧС рассказали, сколько осталось до опасного уровня воды на водохранилищах Татарстана
Фото: mindortrans.rt

В МЧС рассказали об изменениях гидрологического режима на реках и водохранилищах Татарстана. Так, ледовый режим на реках начал изменяться: на льду появилась вода, кое-где уже есть промоины. Уровень воды в реках за минувшие сутки изменялся от -16 до +10 см.

На Куйбышевском водохранилище рядом с Верхним Услоном за сутки вода поднялась на 3 см. Сейчас ее уровень в этом месте 50,62 м — если вода дойдет до 54,24 метра, это будет опасный критический уровень.

На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов вода за сутки убыла на 5 см, до 63,15 метра. Опасный критический уровень здесь составляет 65,3 метра.

Наконец, на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за минувшие сутки вода поднялась на 6 см, до 51,63 метра, но опасный критический уровень здесь выше, чем в предыдущих случаях — целых 60 метров.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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