В МЧС рассказали, сколько осталось до опасного уровня воды на водохранилищах Татарстана

В МЧС рассказали об изменениях гидрологического режима на реках и водохранилищах Татарстана. Так, ледовый режим на реках начал изменяться: на льду появилась вода, кое-где уже есть промоины. Уровень воды в реках за минувшие сутки изменялся от -16 до +10 см.

На Куйбышевском водохранилище рядом с Верхним Услоном за сутки вода поднялась на 3 см. Сейчас ее уровень в этом месте 50,62 м — если вода дойдет до 54,24 метра, это будет опасный критический уровень.

На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов вода за сутки убыла на 5 см, до 63,15 метра. Опасный критический уровень здесь составляет 65,3 метра.

Наконец, на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за минувшие сутки вода поднялась на 6 см, до 51,63 метра, но опасный критический уровень здесь выше, чем в предыдущих случаях — целых 60 метров.