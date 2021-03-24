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В Казани ото льда очистили мост через реку Киндерку

23:58, 24.03.2021
В Казани ото льда очистили мост через реку Киндерку
Фото: mchs.tatarstan.ru

В Казани сегодня специалисты расчистили ото льда мост через реку Киндерку в Советском районе города. В столице Татарстана продолжается подготовка к весеннему половодью.

В поселке Аки через реку Киндерку образовалась ледяная шапка толщиной полтора метра. Работы помогут избежать во время ледохода разрушения автомобильного переезда. Также в этом месте находится территория городского водозабора, и разлив Киндерки может принести неприятные последствия для этого сооружения.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Пик паводка ожидается в третьей декаде апреля — начале мая, сообщает МЧС РТ.

Сегодня заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко заявил, что мероприятия по подрыву льда в Татарстане в период вскрытия рек будут выполняться при необходимости.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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