В России почти на 17% стали меньше производить авто

Фото: Максим Платонов

1,4 млн единиц техники было произведено автозаводами на территории России в прошлом году. Этот показатель меньше на 16,6%, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно исследованию, 87% общего объема это легковые автомобили. Порядка 1,2 млн штук произвели в 2020 году. Грузовые автомобили занимают 11% от общего объема производства. Всего собрали в 2020 году 153,4 тыс. экземпляров. Автобусов сделали 34,2 тыс. единиц. Это 2% от общего числа произведенной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России значительно подорожали новые автомобили. В январе — сентябре рост составил 12%, а на отдельные модели — 35%. В целом из 70 моделей, доступных в казанских автосалонах, не выросли в цене лишь 9. Причины — ослабление рубля, которое привело к подорожанию импортных комплектующих, и снижение производства из-за весенних простоев автомобильных заводов по всему миру в условиях ограничений по коронавирусу.

