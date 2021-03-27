В Казани стали известны имена победителей театральной премии «Тантана»

В Казани прошла церемония вручения республиканской театральной премии «Тантана».

В номинации «Дебют» победил Винер Файзуллин за роль Артура Вафина в спектакле Набережночелнинского ГТДТ «Брежнев» по роману Шамиля Идиатуллина. Награду за лучшую эпизодическую роль получила Резеда Саляхова из театра Тинчурина (спектакль «Сайдаш. Бессонница»). Эмиль Талипов стал лучшим в номинации «Лучшая мужская роль», а Ляйсан Файзуллина — в номинации «Лучшая женская роль», обе роли сыграны в спектакле «Хуш авылым» (ТГАТ им. Г. Камала).

Дилюс Хузяхметов за роль Альмандара и Юрий Чуктиев за роль Смерти получили награду в номинации «Лучший актер театра кукол» — обе роли были сыграны в спектакле «Альмандар из Альдермыша».

Награда за лучшую роль мужского плана досталась Булату Гараеву, а за лучшую женскую роль приз получила Анастасия Азорова.

Лучшими спектаклями для детей признали ТЮЗовские «Мио, мой Мио!» / «Мио, минем Мио!» и «NEDOросль».

Айдар Сулейманов из Театра оперы и балета имени Джалиля стал победителем в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» — за роль в мюзикле «Алтын Казан» Эльмира Низамова.

