59% казанцев при покупке автомобиля планируют использовать кредит

Фото: Максим Платонов

59% казанцев, планирующих покупку авто, намереваются использовать кредитные средства. Оставшиеся 41% опрошенных собираются приобрести автомобиль на имеющиеся сбережения. Данное исследование провел РГС Банк.

30% из тех, кто планирует прибегнуть к заемным средствам, возьмут только часть полной суммы в кредит. 18% возьмут автокредит, 12% — потребительский. Возьмут машину полностью в кредит 29% респондентов.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что взять кредит размером до 500 тыс. рублей собираются большинство респондентов — 61%. 38% казанцев оформят банковский заём от 500 тыс. до 1 млн рублей и 1% — на сумму 1-1,5 млн рублей.

Интересно, что для респондентов 31-55 лет отсутствие залога имеет более серьезное значение. Для казанцев 31-45 лет важен минимальный пакет документов. Для опрошенных 18-30 лет более серьезное значение имеет отсутствие первоначального взноса и требований к страхованию.

Возможность не оформлять каско наиболее значима для 45% мужчин, отсутствие первоначального взноса — для 20% женщин.

Ранее сообщалось, что средний чек автокредита в Татарстане вырос на 19,4% — в январе 2021 года показатель составил 788,1 тысячи рублей, тогда как в прошлом году был на уровне 660,1 тыс. рублей.

