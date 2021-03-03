В Татарстане средний чек автокредита за год вырос на 19,4%

Средний чек автокредита в Татарстане вырос на 19,4% — в январе 2021 года показатель составил 788,1 тысячи рублей, тогда как в прошлом году был на уровне 660,1 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким показателем республика заняла 19-е место в списке из 30 регионов. В тройке первых — Москва (показатель 2021 года — 1,3 млн рублей, чек увеличился на 12,7%), Московская область (1,1 млн рублей, + 9,9%) и Санкт-Петербург (1 млн рублей, +12,4%).

Последние места разделяют Пермский край (752,9 тыс. рублей, +10,4%), Волгоградская область (699,5 тыс. рублей, +5,5%) и Удмуртская Республика (723,4 тыс. рублей, +12,3%).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан вошел в рейтинг регионов, где с начала 2021 года зафиксировали низкую динамику выдачи автокредитов. В январе жители республики оформили 2,2 тыс. займов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Головатенко