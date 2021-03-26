В Татарстане на выборах в Госдуму введут «Золотой стандарт» работы избиркомов

В Татарстане во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва в сентябре 2021 года введут «Золотой стандарт» работы избиркомов. Его разработают на основе законодательства о выборах.

«Разработка и последовательное внедрение «Золотого стандарта» в избирательную систему позволит сделать ее еще более открытой и легитимной», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Золотой стандарт» будет содержать перечень необходимых действий членов избиркома, в частности обеспечение мер противоэпидемической безопасности, создание благоприятной атмосферы в помещении для голосования, доступную среду и необходимое информирование всех участников электоральных процессов, сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Фото: Александр Артемьев

Внедрение «Золотых стандартов» пройдет в несколько этапов: дискуссия на заседании Экспертного совета при ЦИК РТ, формирование рабочей группой предложений по необходимым пунктам документа и обсуждение с общественностью.

Документ планируется принять по итогам всесторонних обсуждений и рекомендовать к внедрению на предстоящей избирательной кампании.

Напомним, что в Татарстане протестируют государственную автоматизированную систему «Выборы». Процедура предусматривает три этапа, в том числе воссоздание условий дня голосования.



Татьяна Демина