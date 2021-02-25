В Татарстане протестируют систему ГАС «Выборы»

Фото: Александр Артемьев

В Татарстане протестируют государственную автоматизированную систему «Выборы», сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ. Процедура предусматривает три этапа, в том числе воссоздание условий дня голосования.

Тестировать ГАС «Выборы» будут члены избирательных комиссий, которые будут передавать информацию о кандидатах, протоколах голосования и другую служебную документацию. Подготовительный этап тренировки начнется уже в середине марта.

— Для нас принципиально важно, чтобы члены избирательных комиссий были готовы к Единому дню голосования 19 сентября 2021 года, в том числе с позиции работы с обновленной платформой ГАС «Выборы», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он добавил, что от точности и выверенности действий избирательной кампании зависит доверие к результатам выборов.



Фото: Василя Ширшова

В середине марта ЦИК Татарстана проведет очные лекции, онлайн-встречи и выездные зональные обучения для членов территориальных избиркомов, а затем и кадрового состава избирательных комиссий республики.

На прошлой неделе Госсовет Татарстана одобрил во втором чтении поправки в Избирательный кодекс республики, которые позволят проводить голосование на выборах несколько дней и запрещают присутствовать на голосовании наблюдателям из других регионов.

Татьяна Демина