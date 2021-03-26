В Минздраве Татарстана заявили о готовности увеличить темпы вакцинации от коронавируса

В Татарстане на 26 марта провакцинирован 122 081 человек. Из них 77 002 человека получили оба компонента вакцины.

За неделю провакцинировано около 12 тысяч человек.

«Темпы вакцинации мы готовы увеличить, вакцина поступает стабильно. Количество пунктов в Казани и в Татарстане мы уже не раз озвучивали, максимально идет приближение возможности вакцинироваться к населению. Открылся еще один пункт в казанском филиале страховой компании «Ак Барс Мед», — рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Ранее эпидемиолог рассказал, сколько может продлиться перерыв между двумя прививками от COVID-19.

Ольга Плешкова