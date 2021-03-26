Гидрометцентр РТ: выходные в Татарстане пройдут без осадков, днем ожидается до +7 градусов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни: осадков в республике не ожидается до конца марта. Ночные температуры составят от -3 до -9 градусов, местами до -13°С, дневные — от +3 до +8 градусов.

27 марта, в субботу Татарстан будет находиться под влиянием атмосферного фронта, приближающегося с севера. По прогнозам синоптиков, ночью без осадков, днем местами пройдет мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -1..-6°С, днем ожидается от +1 до +6 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

28 марта, в воскресенье, погода в республике также будет формироваться под влиянием периферии антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью в Татарстане ожидается -3..-8°С, в отдельных районах до -12°С. Днем синоптики прогнозируют +2..+7°С.

Фото: realnoevremya.ru

29 марта, в понедельник, вероятность осадков на территории Татарстана небольшая. Минимальные температуры воздуха ночью составят -4..-9°С, при прояснениях до -14°С. Днем синоптики прогнозируют +2..+7°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, до конца март в Татарстане осадков не будет. Минимальные ночные температуры составят от -3 до -9 градусов, местами до -13 градусов, днем от +3 до +8°С.

Ранее в в Гидрометцентре рассказали о погоде в Татарстане до сентября.