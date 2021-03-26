После открытия моста через Ноксу запустят школьный автобусный маршрут

Власти Казани хотят запустить школьный автобусный маршрут — это в том числе поможет решить проблему с заторами на дорогах. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на встрече с жителями поселков Вишневка, Новая Вишневка и Привольный.



Запуск маршрута планируется после ввода в эксплуатацию моста через реку Ноксу, который пока что работает в тестовом режиме. Открытие запланировано на май-июнь, рассказал первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

По словам Гафарова, для запуска автобусов и продления маршрута расширят проезжую часть и устроят разворотную площадку с остановочным павильоном. Еще глава исполкома пообещал безопасность на дороге:

«После ввода в эксплуатацию моста через реку Ноксу и строительства разворотной площадки общественного транспорта будет организовано комиссионное обследование улично-дорожной сети с участием представителей ГИБДД. Безопасность детей будет обеспечена, за это можете не переживать».

Напомним, власти Казани планируют начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей.

Маргарита Головатенко