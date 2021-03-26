Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах своей нелюбви к судьям

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к российским судьям. При этом он подчеркнул, что в Нидерландах и в английском Чемпионшипе у него с судьями сложились дружеские отношения.

«Да, я не люблю судей. А кто их любит? Никто. Они сами виноваты. Сами так делают.

<...> Даже если взять последний матч с «Химками». Я пытался задать вопрос резервному арбитру в корректной форме, когда мимо пробегал главный: «Почему вы тот момент смотрели, а этот — нет?» Тот разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с желтой карточкой. Я вопрос задал. Вы можете не отвечать или можете сказать: «Я тебе объясню в перерыве или после игры». То есть разговаривать с ними нельзя, общаться тоже нельзя», — посетовал Слуцкий на youtube-канале «Коммент.Шоу».

Эрик Добролюбов