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Петр Колтыпин провел пресс-конференцию в формате Public Talk

15:46, 26.03.2021
Петр Колтыпин провел пресс-конференцию в формате Public Talk
Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, провел пресс-конференцию. Мероприятие прошло онлайн в новом формате открытого диалога. Модератором Public Talk выступила Валерия Ланская, актриса театра и кино.

Впервые пресс-конференцию могли посмотреть все желающие — трансляция шла в прямом эфире в аккаунте Петра Колтыпина в Instagram. В ходе встречи участники обсудили итоги работы Сбера в 2020 году, продукты и сервисы для клиентов, а также планы на ближайшее время.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«2020 год стал для Сбера годом прорыва. Мы прошли путь от Сбербанка к Сберу, показали уверенный рост по ключевым показателям, активно развивали дистанционные сервисы, поддерживали клиентов, сотрудников и бизнес. Несмотря на пандемию, мы решили основные задачи Стратегии-2020 и теперь переходим к следующему этапу развития».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
ЭкономикаБанки Татарстан
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