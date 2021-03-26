В Казани бизнесмен вывел в Кыргызстан более 60 млн рублей

В Казани Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего руководителя одной из компаний города, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый переводил через свою фирму денежные средства в особо крупном размере иностранному контрагенту из Кыргызстана с предоставлением в банки подложных документов за товар «инжекционно-литьевые машины».

Всего было переведено 63,3 млн рублей.

Ранее татарстанские таможенники отчитались о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. По предварительным данным, он пользовался поддельными документами для перевода денег за рубеж. Подобным образом он вывел из России почти $690 тысяч (более 39 млн рублей).

