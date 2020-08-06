Шесть лет эмбарго: к отсутствию каких продуктов мы так и не привыкли?

Ровно шесть лет назад, 6 августа 2014 года, по указу президента Путина ввели так называемые «продовольственные контрсанкции», или «продуктовое эмбарго». Меры, которые руководство страны посчитало адекватным ответом на санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины, избавили жителей страны от многих импортных продуктов питания. В частности, от многих видов мяса, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов.

В то время многие люди рассматривали эмбарго как хорошую возможность для развития производства внутри страны — и действительно, качество некоторых продуктов выросло. Тем не менее остались и продукты, которых в России по-прежнему не найти. Вспоминаем, чего больше всего не хватает многим россиянам вот уже шесть лет.

Пармезан и мягкие сыры

Одним из самых популярных продуктов, с которым пришлось нелегко россиянам после введения контрсанкций, стал сыр. До 2014 года значительную долю рынка составляли сыры из Европы, в случае с «обычными» сырами — например, из Германии. В 2014 году практически все сыры (за исключением редких, специально отмеченных «безлактозных» видов) стали российского производства. Кроме того, добавились белорусские сыры, а твердые сорта стали поступать из Уругвая и Аргентины. Спустя несколько лет качество российских сыров выросло, поэтому проблема с ними сейчас уже не так актуальна. Правда, стоимость сыра стала значительно выше. Отчасти дело, конечно, в падении национальной валюты, но стоимость увеличилась и в «евровом» эквиваленте: если в начале 2014 года «стандартный» немецкий сыр продавался по 250—270 рублей за килограмм (около 5,5 евро за килограмм при курсе евро в 45 рублей), то сейчас минимальный ценник российского сыра — около 500 рублей (5,8 евро за килограмм при курсе в 86 рублей и около 7 евро при еще совсем недавнем, зимнем курсе в 70 рублей).

Кроме того, в России так и не появилось альтернатив редким, «географическим» видам сыров. Твердые сыры, такие как итальянские Parmigiano Reggiano (известный в России как пармезан), Grana Padano (вариация на ту же тему с менее высокими требованиями), или французские мягкие сыры (за исключением простейших Brie и Camembert, которые стали производить и в России) по-прежнему считаются вожделенной «санкционкой», которую многие люди привозят из заграничных поездок.

Молочная продукция

Пострадала от эмбарго и еще одна значимая категория — более широкая, чем первая: молочные продукты. Некогда в России было изобилие молочной продукции из Прибалтики и Финляндии. В частности, сюда активно возили плавленые сыры от производителя Valio, были популярны литовские и эстонские творог и йогурты. Все это прекратилось в 2014 году.

Есть, конечно, в этом и положительный момент — тот же Valio продолжил продаваться на российском рынке, только теперь производство размещено на территории России, что, должно быть, хорошо для российской экономики. Но, по мнению некоторых людей, качество у «молочки», произведенной в России, все же хуже, чем у по-настоящему европейских продуктов. При этом сложно «достать» и некоторые редкие виды сыров — например, сливочный сыр Philadelphia, используемый при приготовлении многих блюд, особенно — десертов.

Хамон и прошутто

Стало в России сложно и с мясными изделиями. Слово «хамон» в период введения контрсанкций стало нарицательным и ироничным — его использовали, чтобы с издевкой показать «проблемы богатых». На фоне того, что основная масса населения испанские сыровяленые свиные окорока никогда не то что не ела, даже не видела, проблема с прекращением их поставок казалась надуманной.

Но вместе с хамоном пропали и качественные легкие мясные закуски из стран Евросоюза — например, итальянская ветчина прошутто, чаще всего продаваемая в нарезке, уже более популярная среди «обычного» российского населения. В общем, российскому производителю пришлось брать на себя улучшение качества и мясных продуктов, хотя колбасы и ветчина российского производства по-прежнему вызывают вопросы у многих жителей страны.

Сосиски

Из той же мясной категории и сосиски. До контрсанкций сосиски, произведенные в Германии, были вполне распространенным блюдом. В Германии огромное количество видов этой мясной продукции, и качество довольно жестко контролируется. В России же, особенно в 90-е, к сосискам выработалось отношение как к недорогой замене «настоящего» мяса — считается, что вместо мяса в них используют различные мясные субпродукты. После запрета на ввоз мясной продукции россиянам пришлось искать местные виды сосисок, приемлемые на вкус, — некоторые находят, некоторые отчаялись.

Лосось

Под продовольственное эмбарго попали не только страны Евросоюза, но также и США, Канада, Австралия и Норвегия. Последняя страна поставляла в Россию не очень много продовольствия, но одним из самых заметных его видов был лосось. Учитывая, что эта полезнейшая рыба водится в не очень большом количестве мест, а в Норвегии она достаточно дешевая, да и страна находится недалеко, лосось в России был хоть и недешевым, но все же приемлемым.

После введения контрсанкций этот вид рыбы в стране остался, но поставки начались не из соседней страны, а аж с Фарерских островов, находящихся около Исландии. С такого расстояния возить рыбу охлажденной и не дать ей испортиться оказалось довольно проблематично. В результате сейчас почти весь лосось в российских супермаркетах, по крайней мере, по «приемлемой» цене в 1000 рублей за килограмм, не охлажденный, а замороженный или дефростированный. В результате заморозки он теряет часть своих полезных качеств, а в случае с дефростированным (размороженным) его нельзя повторно замораживать. Цена при этом все равно значительно выше, чем была у охлажденного норвежского лосося. Что интересно, лосось, выловленный в России, встречается реже, чем фарерский.

Максим Матвеев