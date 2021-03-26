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Экс-ректор Болгарской академии Данияр Абдрахманов возглавил академию госслужбы в Башкирии

09:05, 26.03.2021
Экс-ректор Болгарской академии Данияр Абдрахманов возглавил академию госслужбы в Башкирии
Фото: bolgar.academy

Бывший ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов назначен ректором Башкирской академии государственной службы и управления. Об этом сообщила администрация главы Башкирии.

Данияр Абдрахманов ушел с должности ректора Болгарской исламской академии в январе 2021 года. Свою отставку он никак не прокомментировал.

Спикер Кремля Лилия Галимова также отказалась называть причину отставки Данияра Абдрахманова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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