Экс-ректор Болгарской академии Данияр Абдрахманов возглавил академию госслужбы в Башкирии
Бывший ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов назначен ректором Башкирской академии государственной службы и управления. Об этом сообщила администрация главы Башкирии.
Данияр Абдрахманов ушел с должности ректора Болгарской исламской академии в январе 2021 года. Свою отставку он никак не прокомментировал.
Спикер Кремля Лилия Галимова также отказалась называть причину отставки Данияра Абдрахманова.
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