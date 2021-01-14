В казанском Кремле не стали называть причину отставки ректора Болгарской исламской академии

Как только будет подписан официальный документ о назначении нового ректора Болгарской исламской академии, это будет озвучено, сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она отказалась называть причину отставки Данияра Абдрахманова.

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«В связи с чем он уволился, логичнее спросить у него», — ответила Галимова.

Руководитель пресс-службы отметила также, что задачи БИА не меняются. По словам спикера, это один из центровых, опорных вузов, который формирует серьезную богословскую школу и готовит для нее кадры.

Сообщения об уходе 40-летнего Данияра Абдрахманова с должности, которую он занял в марте 2019 года, распространяются в пабликах и мессенджерах. Источники «Реального времени» отмечают, что об этом было известно еще в декабре прошлого года. Данияр Абдрахманов не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» информацию о своей возможной отставке.

