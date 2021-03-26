Мишина и Галлямов стали чемпионами мира среди пар, Бойкова и Козловский — третьи

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме завершились соревнования среди пар.

После окончания произвольных программ чемпионство завоевали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, для которых нынешнее первенство мира стало дебютным в карьере. За два соревновательных дня победители турнира набрал 227,59 балла.

Второе место осталось за китайской парой Вэньцзинь Суй — Цун Хань (225,71), тройку замкнули еще одни россияне — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (217,63). Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым не смогли подняться выше четвертой строчки с результатом в 212,76 балла.

Отметим, что это первое золото для России среди пар в фигурном катании за восемь лет, со времен Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Подробнее о победе Мишиной и Галлямова читайте в материале «Реального времени».

ЧМ-2021. Пары. Итоговое положение:

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 227,59.

2. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 225,71.

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63.

4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 212,76.

5. Пэн Чэн — Цзинь Ян (Китай) — 201,18.

