В Нижнекамске умер известный акушер-гинеколог Николай Почитаев

В Нижнекамске на 64-м году жизни умер известный врач-гинеколог, бессменный заведующий гинекологическим отделением №1 Юрий Почитаев. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Причина смерти врача не уточняется.

Прощание с Почитаевым пройдет в пятницу, 26 марта, в 10:00 в фойе лечебного корпуса №3 (ул. Ахтубинская, 13). Для всех желающих проехать на кладбище будет предоставлен автобус, который будет ожидать на территории НЦРМБ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом прошлого года в соцсетях появились слухи о смерти известного в городе завотделением гинекологии №1 городской ЦРМБ Юрия Почитаева. Он сам опроверг эту информацию, отшутившись. В качестве возможной причины появления слухов сообщалось долгое отсутствие на работе завотделением гинекологии, которое было связано с болезнью врача.

