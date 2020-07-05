Нижнекамский врач-гинеколог отреагировал на слухи о своей смерти
В соцсетях Нижнекамска появились слухи о смерти известного в городе завотделением гинекологии №1 городской ЦРМБ Юрия Почитаева. Он лично опроверг эту информацию.
«Ну, значит, буду долго жить», — приводит его слова телеканал НТР 24.
Перед этим в пресс-службе городской администрации назвали сообщения фейком. Опровергла ее и заместитель Почитаева Светлана Борошович. Она добавила, что врач-гинеколог и его коллеги возмущены появлением подобной информации.
В качестве возможной причины появления слухов называют долгое отсутствие на работе завотделением гинекологии. Оно связано с болезнью врача.
Напомним, в середине июня известный в Татарстане кардиолог Рашит Миннетдинов скончался от пневмонии, во время командировки в Бангладеш. Туда он отправился для борьбы с коронавирусом.
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