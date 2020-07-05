Нижнекамский врач-гинеколог отреагировал на слухи о своей смерти

В соцсетях Нижнекамска появились слухи о смерти известного в городе завотделением гинекологии №1 городской ЦРМБ Юрия Почитаева. Он лично опроверг эту информацию.

«Ну, значит, буду долго жить», — приводит его слова телеканал НТР 24.

Перед этим в пресс-службе городской администрации назвали сообщения фейком. Опровергла ее и заместитель Почитаева Светлана Борошович. Она добавила, что врач-гинеколог и его коллеги возмущены появлением подобной информации.

В качестве возможной причины появления слухов называют долгое отсутствие на работе завотделением гинекологии. Оно связано с болезнью врача.

Напомним, в середине июня известный в Татарстане кардиолог Рашит Миннетдинов скончался от пневмонии, во время командировки в Бангладеш. Туда он отправился для борьбы с коронавирусом.

