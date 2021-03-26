В Казани открылась детская инклюзивная киношкола «Титры»

В Казани заработала инклюзивная киношкола для детей «Титры». Обучение в ней бесплатно смогут пройти дети с нарушениями слуха и функций опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 17 лет и их сверстники, не имеющие ограничений по здоровью.

В школе ребят обучат актерскому мастерству, сценической речи, пластике и мимике. Обучающиеся смогут познакомиться с работой оператора, режиссера, обучатся искусству монтажа. Учащиеся по итогам работы в киношколе создадут три короткометражных фильма. Открытые показы кинофильмов пройдут 27 августа, в День российского кино.

Фото: Илья Репин (архив)

Расписание занятий еще формируется. Уроки будут проходить в молодежно-подростковом центре «Джалиль» (ул. 2-я Газовая, 5) и в семейном досуговом центре «Мечта» (ул. Павлюхина, 120) в двух возрастных группах (с 7 до 12 лет и с 13 до 17 лет). Запланировано также проведение мастер-классов и творческих мероприятий в воскресной школе прихода преподобного Серафима Саровского (ул. Сафиуллина, 7).

Желающим подать заявку на обучение нужно связаться с руководителем киношколы «Титры», куратором социальных проектов прихода преподобного Серафима Саровского Татьяной Мерзляковой по телефону +7(906)113-32-36 (WhatsApp), сообщается на сайте мэрии Казани.



Татьяна Леухина