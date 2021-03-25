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На канале «Спик Изи» вышел ролик о песнях английских футбольных фанатов

18:34, 25.03.2021
На канале «Спик Изи» вышел ролик о песнях английских футбольных фанатов
Фото: скриншот

Журналист Алексей Ярошевский в новом выпуске шоу «Сленгуем!» на youtube-канале «Спик Изи» рассказал о песнях британских футбольных фанатов. Об этом сообщает RT.

В ролике Ярошевский разбирается, как популярные песни переделывают на футбольный мотив, какие хиты стали гимнами английских болельщиков.

Ранее в «Акцент-шоу» вышел выпуск про сленг в Шотландии.

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