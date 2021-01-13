Казанский шоумен подал в суд на Первый канал из-за песни про Владимира Путина

Останкинский суд Москвы рассмотрит иск казанского шоумена Олега Лихачёва о взыскании 900 тысяч рублей с АО «Первый канал» за нарушение авторских прав на четыре музыкальные композиции. Об этом сообщает РАПСИ.

Так, в 2016 году в телепередаче «КВН», транслируемой в эфире «Первого канала», во время выступления одной из команд была включена песня «Владимир Путин — молодец», исключительные права на которую принадлежат Лихачёву.

Также в ходе трансляции в эфире телепередачи «МаксимМаксим» от 1 октября 2016 года использовались его музыкальные произведения «Коммунисты России», «Товарищ Максим», «Песенка кандидата в депутаты Лихачева Олега».

Кроме того, в конце декабря казанский шоумен просил провести доследственную проверку в отношении Егора Булаткина (Егор Крид) по факту незаконного использования в коммерческих целях его песни «Владимир Путин — молодец» в TikTok.

Ранее Лихачев сообщил о намерении судиться с рэпером Моргенштерном (Алишер Валиев) из-за песни про президента страны. Казанец требует от знаменитого уфимца 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав.



Татьяна Леухина