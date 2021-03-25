Экс-тренер «Шахтера» может сменить Семака в «Зените»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека входит в сферу интересов питерского «Зенита». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Действующий контракт специалиста с «Ромой» истекает летом нынешнего года. Экс-тренер «Шахтера» интересен также итальянским «Наполи» и «Фиорентине», а также чешской «Славии».

В случае перехода в «Зенит» он заменит на этом посту Сергея Семака, соглашение с которым до сих пор не продлено и действует до конца текущего сезона. Он возглавляет питерскую команду с 2018 года и дважды приводил к чемпионству в РПЛ и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Сергей Семак. Фото: vk.com/zenit

В активе Фонсеки три чемпионства на Украине, столько же побед в Кубке Украины, а также по одному трофею Кубка и Суперкубка в Португалии.

Напомним, ранее «Зенит» уступил в Казани местному «Рубину» со счетом 1:2.