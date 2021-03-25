В Казани загорелось здание автомойки

Фото: МЧС по РТ

В Казани в 14.25 загорелось административное здание автомойки по адресу ул. Адоратского, д. 2а, корпус 2. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

Площадь горения составила 150 кв. м. Силы и средства казанского гарнизона пожарной охраны работают по первому номеру сложности. Погибших и пострадавших нет, персонал самостоятельно покинул помещение.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, в среду, 24 марта, произошел пожар в опорном пункте полиции в Дербышках. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге, им оказался житель столицы Татарстана 1988 года рождения, ранее судимый. По факту поджога помещения опорного пункта полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Маргарита Головатенко