Хоккеисты Яруллин и Гарипов поддержали Шлеменко, раскритиковавшего Моргенштерна

Хоккеисты Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов поддержали российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, раскритиковавшего музыканта Моргенштерна. Они сделали репост его записи в «сторис» своих инстаграм-аккаунтов.

Ранее ведущие российские бойцы, в том числе Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко, запустили акцию в знак протеста против песен Моргенштерна после его появления в рекламе одного известного российского банка. По их мнению, музыкант пропагандирует в своих произведениях употребление запрещенных веществ и призывает вести аморальный образ жизни.

При этом Шлеменко в своем интервью признался, что погорячился с призывом ввести цензуру в адрес Моргенштерна. Он не считает полезным подобные искусственные ограничения, вводимые властями, и призвал родителей плотнее заниматься воспитанием детей.

«Посыл был не для детей, а для родителей. У вас сейчас есть уникальный шанс наблюдать за своими детьми. Объяснять. Не делать так, как многие делают: «Эй, ты это не слушай», и все. Зачем? Ты объясни, что это, какой путь будет, сядь, поговори, расскажи. Тогда человек поймет. Выйди на улицу, покажи к чему это приведет», — заявил Шлеменко.

Также бойцов поддержали депутаты Николай Валуев и Виталий Милонов, а также известный российский промоутер Камил Гаджиев.

Напомним, ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что не исключает варианта использования песен Моргенштерна в новых программах своих фигуристов.